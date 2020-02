VIRUS: US-Außenministerium: Reisen nach Italien wegen Coronavirus überdenken

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Gesundheitsbehörde CDC rät wegen des Coronavirus-Ausbruchs in Italien von nicht notwendigen Reisen in das Land ab. Das US-Außenministerium stufte den Reisehinweis für Italien am Freitagabend (Ortszeit) daher von Stufe zwei ("erhöhte Vorsicht walten lassen") auf Stufe drei ("Reisen überdenken") hinauf - eine Stufe vor der höchsten Stufe vier ("nicht reisen"). Das Ministerium verwies darauf, dass in Italien zahlreiche Menschen mit dem Virus infiziert seien, ohne dass der Weg der Infektion klar sei. Wer dennoch nach Italien reise, solle die CDC-Richtlinien zur Vermeidung einer Infektion beachten. In Italien ist das Virus inzwischen bei Hunderten Menschen nachgewiesen worden./cy/DP/zb