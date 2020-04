VIRUS/US-Bürgermeister: Große Live-Veranstaltungen wohl nicht vor 2021

LOS ANGELES/NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Der Bürgermeister von Los Angeles hält es angesichts der Corona-Bedrohung für unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr in seiner Stadt große Events wie Konzerte oder Sportveranstaltungen vor einem Live-Publikum stattfinden werden. "Es ist schwer vorstellbar, dass wir in absehbarer Zeit zu Tausenden zusammenkommen können", sagte Eric Garcetti am Mittwoch dem US-Sender CNN. Ohne Impfstoff, Herdenimmunität oder eine Behandlung seien große Menschenansammlungen aus Sicht von Gesundheitsexperten nicht angebracht.

Auch die Bürgermeisterin von New Orleans, LaToya Cantrell, riet von Großveranstaltungen in diesem Jahr ab. Das sollte man erst für 2021 planen, sagte Cantrell am Mittwoch. Das berühmte New Orleans Jazz Festival, das ursprünglich Ende April starten sollte, war vor einem Monat auf diesen Herbst verlegt worden. Eine Absage des 51. Festivals gilt nun als wahrscheinlich. Die Veranstalter des Essence-Musikfestivals, das schwarze Kultur feiert, sagten am Mittwoch den Event für 2020 ab. Anfang Juli waren Hunderttausende Zuschauer in New Orleans erwartet worden.

Wegen der Corona-Pandemie waren in den vergangen Wochen bereits große Festivals wie Coachella in Südkalifornien oder Burning Man in der Wüste von Nevada verschoben oder abgesagt worden./mub/DP/zb