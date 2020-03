VIRUS Videokonferenz der G7-Chefs am Montag mit Merkel

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Montag in einer Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten über die Corona-Pandemie und ihre Folgen beraten. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte am Samstag auf Anfrage ihre Teilnahme. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Planung am Freitag bekanntgemacht. US-Präsident Donald Trump wird Gastgeber der Videokonferenz sein, wie das Weiße Haus bestätigt hatte. Dabei soll über gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten werden. Dazu zählten die Entwicklung eines Impfstoffes aber auch eine wirtschaftliche Antwort auf die Krise./and/mfi/DP/zb