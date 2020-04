VIRUS: Von der Leyen legt Exit-Strategie aus Corona-Sperren vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit einer Woche Verzögerung will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch ihre europäische Strategie zur schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen vorstellen. Dies kündigte ihr Sprecher Eric Mamer am Dienstag an. Der Plan soll gemeinsame Kriterien für die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen vorschlagen, darunter die Klinikkapazitäten. Die Entscheidung und der Zeitplan liegen aber in der Hand der einzelnen EU-Staaten.

Ursprünglich wollte von der Leyen die Strategie schon am Mittwoch voriger Woche vorlegen. Der Termin wurde auf Bitten einzelner Mitgliedsstaaten verschoben, die vor Ostern kein Signal der möglichen Lockerung der Beschränkungen setzen wollten.

Ein Entwurf der Strategie wurde aber schon bekannt. Das Wichtigste: Die Kommission empfahl darin kleine, streng kontrollierte Schritte der Öffnung, die sich über Monate hinziehen sollen. Zwei Bedingungen sollten vorher erfüllt sein: eine spürbare Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus und eine ausreichende Zahl von Krankenhaus- und Intensivbetten.

Einige Länder haben bereits erste Schritte zur Lockerung eingeleitet, darunter Österreich und Spanien. In Deutschland wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder ebenfalls am Mittwoch beraten, wann und in welchem Umfang eine schrittweise Öffnung beginnen könnte./vsr/DP/jha