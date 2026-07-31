Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Aktienanalysen

31.07.26 22:30 Uhr

Was Experten für die Visa-Aktie in Aussicht stellen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 422,47 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 56,34 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Visa-Aktie von 366,13 USD.

Im abgelaufenen Monat haben 17 Experten ihre Analyse der Visa -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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