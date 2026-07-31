Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
Was Experten für die Visa-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 17 Experten ihre Analyse der Visa-Aktie abgegeben.
17 Experten stufen die Visa-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 422,47 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 56,34 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Visa-Aktie von 366,13 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|412,00 USD
|12,53
|29.07.2026
|UBS AG
|420,00 USD
|14,71
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|450,00 USD
|22,91
|29.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Visa Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Visa Buy
|Goldman Sachs Group Inc.