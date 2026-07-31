DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.848 +0,5%Top 10 Crypto 8,26 -0,5%Nas 25.374 +1,0%Bitcoin 54.598 +0,3%Euro 1,1529 ±0,0%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.043 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktienanalysen

Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Visa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Was Experten für die Visa-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
317.50 EUR 1.80 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 17 Experten ihre Analyse der Visa-Aktie abgegeben.

17 Experten stufen die Visa-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 422,47 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 56,34 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Visa-Aktie von 366,13 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets412,00 USD12,5329.07.2026
UBS AG420,00 USD14,7129.07.2026
JP Morgan Chase & Co.450,00 USD22,9129.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Aktuelle Visa Aktie News

Werbung

Visa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG
29.04.26 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.