Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 254,45 EUR.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 254,45 EUR zu. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 257,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.070 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 257,60 EUR markierte der Titel am 01.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 197,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,58 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 25.01.2024. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.634,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.936,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,92 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

