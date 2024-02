Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 274,91 USD.

Das Papier von Visa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 274,91 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 275,33 USD an. Bei 273,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 208.883 Aktien.

Bei 279,99 USD markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,85 Prozent. Bei 208,81 USD fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 24,04 Prozent wieder erreichen.

Am 25.01.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.634,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.936,00 USD umgesetzt.

Am 23.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Pluszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester