Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 273,52 USD abwärts.

Die Visa-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 273,52 USD abwärts. Die Visa-Aktie sank bis auf 273,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 279,40 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 10.401 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,93 USD. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,34 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,89 USD am 17.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach unten.

Am 25.01.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.634,00 USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.936,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,92 USD fest.

