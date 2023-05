Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Visa 211,05 EUR

Die Visa-Aktie notierte im London-Handel um 17:34 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 232,60 USD. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 228,65 USD. Bisher wurden via London 10.959 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,00 USD) erklomm das Papier am 10.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Bei 220,00 USD erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 5,73 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.04.2023. Das EPS lag bei 2,09 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,79 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.985,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.189,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,59 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

