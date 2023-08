Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 238,84 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 238,84 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 239,39 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 237,14 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 210.903 Stück.

Bei 245,37 USD erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,73 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,81 Prozent.

Visa gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,16 USD gegenüber 1,98 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.123,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.275,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Visa-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,65 USD im Jahr 2023 aus.

