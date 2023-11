Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 238,20 USD zu.

Das Papier von Visa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 238,20 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 239,00 USD. Bei 236,14 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 337.413 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,06 USD) erklomm das Papier am 14.09.2023. Gewinne von 4,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.11.2022 bei 193,33 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,84 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 24.10.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.609,00 USD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.787,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

