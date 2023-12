Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Mittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 235,80 EUR.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 235,80 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,10 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.336 Stück gehandelt.

Am 01.12.2023 markierte das Papier bei 236,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 191,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 18,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 24.10.2023. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 01.02.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

