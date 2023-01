Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 196,44 EUR. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 197,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 195,42 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.133 Aktien.

Am 22.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 214,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 171,44 EUR am 08.03.2022. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 7.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 6.559,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Visa am 02.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,29 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Visa-Aktie wenig bewegt: Visa bekommt neuen Chef

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com