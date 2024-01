Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zieht am Mittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 236,75 EUR.

Die Visa-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 236,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 237,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.461 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 242,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,56 Prozent hinzugewinnen. Am 02.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 21,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,93 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,88 USD je Visa-Aktie.

