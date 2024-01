Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 259,15 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 259,15 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 258,69 USD. Bei 259,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 160.979 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,00 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 206,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 20,42 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 24.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,93 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.609,00 USD im Vergleich zu 7.787,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Visa-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,88 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

