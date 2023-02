Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Donnerstagmittag zu

Um 12:22 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 210,40 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 211,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 210,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 629 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 214,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (171,44 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,42 Prozent auf 7.936,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,45 USD je Aktie belaufen.

