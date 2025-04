Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Mittwochnachmittag ein

Blick auf Visa-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 343,77 USD.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 343,77 USD ab. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 343,44 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 343,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 163.231 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,53 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 393,00 USD an.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,63 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,29 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Schwache Performance in New York: Dow Jones letztendlich im Minus

Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen