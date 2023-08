Aktienkurs im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag in Rot

02.08.23 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 237,69 USD.

Das Papier von Visa befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 237,69 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 237,39 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 238,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 166.915 Visa-Aktien. Am 18.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 26,46 Prozent sinken. Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.07.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 8,65 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie NYSE-Titel MasterCard-Aktie dennoch tiefer: MasterCard verdient im zweiten Quartal mehr NYSE-Wert Visa-Aktie dennoch leichter: Visa mit glänzendem Ergebnis Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Visa eingefahren

