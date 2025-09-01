Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 348,14 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 348,14 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 346,22 USD. Bei 349,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190.341 Visa-Aktien.
Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Gewinne von 7,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 268,24 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Visa seine Aktionäre 2024 mit 2,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,40 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.
Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,85 USD je Visa-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Visa-Aktie
So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert
Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen
Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.2016
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.2015
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.2012
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|11.12.2008
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen