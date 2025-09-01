Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 349,15 USD nach.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 349,15 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 346,22 USD ab. Bei 349,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 415.852 Visa-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 7,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 268,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 30,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 12,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

