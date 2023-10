Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 229,91 USD bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 229,91 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,44 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 228,78 USD ein. Bei 229,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.501 Visa-Aktien.

Am 14.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,06 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 174,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.07.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

