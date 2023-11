Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 225,40 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 225,40 EUR. Bei 225,80 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 224,85 EUR ein. Bei 225,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 227 Visa-Aktien.

Bei 233,00 EUR markierte der Titel am 11.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 3,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 191,30 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 17,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.10.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.609,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.787,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Visa-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

