Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:12 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 206,80 EUR zu. Bei 206,80 EUR erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,80 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 711 Visa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,37 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 171,42 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 20,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.01.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.936,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.059,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 26.04.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,46 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

