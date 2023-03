Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagvormittag nahe Nulllinie

Anleger zeigten sich um 09:04 Uhr bei der Visa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 205,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 205,75 EUR. Die Visa-Aktie sank bis auf 205,75 EUR. Bei 205,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 216,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 4,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 171,44 EUR am 08.03.2022. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 20,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.936,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.059,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com