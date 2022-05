Visa Aktie News: Visa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Visa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 200,15 EUR. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 202,65 EUR. Bei 202,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.865 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 213,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 6,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,14 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 26.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.189,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.729,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 25,48 Prozent gesteigert.

Am 26.07.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,39 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Morgan Stanley: Kryptowährungen können konventionelle Währungen immer mehr ablösen

Visa-Aktie zieht kräftig an: Visa mit starken Quartalszahlen

Ausblick: Visa präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com