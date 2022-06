Visa Aktie News: Visa am Nachmittag mit Kursplus

Um 03.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 198,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 201,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.745 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (213,65 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 7,09 Prozent zulegen. Bei 168,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.04.2022 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.189,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.729,00 USD umgesetzt.

Visa wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,39 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

Attraktive Aktien: Diese Unternehmen sind gut gegen die Inflation gerüstet

Die größten Börsengänge vor Alibaba und Aramco

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com