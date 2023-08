Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagmittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Visa

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 216,90 EUR.

Die Visa-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 216,90 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 217,20 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,05 EUR aus. Bei 217,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 492 Visa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 180,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.07.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.123,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.275,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

