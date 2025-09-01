Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verliert am Abend

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 348,45 USD.

Das Papier von Visa befand sich um 20:06 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 348,45 USD ab. Die Visa-Aktie sank bis auf 347,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 349,34 USD. Zuletzt wurden via New York 297.985 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 7,77 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 268,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 29,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 385,40 USD angegeben.

Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,85 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

