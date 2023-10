Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 231,53 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 231,53 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 231,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 113.169 Stück.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 250,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,80 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 24,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 25.07.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 8.123,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.275,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.

