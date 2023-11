Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa stabilisiert sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Visa zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Visa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 228,60 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Visa-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 228,60 EUR. Bei 229,20 EUR erreichte die Visa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 228,35 EUR ein. Bei 228,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.679 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 191,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 19,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.609,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Handel in New York: Dow Jones im Aufwind

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor einem Jahr verdient