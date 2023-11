Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Visa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 243,07 USD.

Im New York-Handel kam die Visa-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 243,07 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 245,31 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 242,29 USD. Mit einem Wert von 245,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 292.658 Visa-Aktien.

Bei 250,06 USD erreichte der Titel am 14.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 2,88 Prozent zulegen. Bei 193,33 USD erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,46 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,89 USD je Aktie.

