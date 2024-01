Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 259,21 USD zu.

Das Papier von Visa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 259,21 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 259,42 USD. Bei 258,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 109.299 Visa-Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,81 USD. Dieser Wert wurde am 17.03.2023 erreicht. Abschläge von 19,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 01.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

