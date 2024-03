Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Visa

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Visa. Mit einem Kurs von 261,55 EUR zeigte sich die Visa-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 261,55 EUR bewegte sich die Visa-Aktie um 11:58 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 263,00 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 261,05 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 263,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.015 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 264,75 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2023 bei 197,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 24,68 Prozent sinken.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 USD je Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.634,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie.

