Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 278,64 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 278,64 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 278,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,28 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.645 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,96 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 4,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 216,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 22,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 USD aus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 8.634,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 7.936,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

