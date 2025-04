Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Visa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 332,34 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 332,34 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 329,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 330,00 USD. Zuletzt wurden via New York 405.640 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 366,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 10,29 Prozent Luft nach oben. Am 26.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 23,95 Prozent wieder erreichen.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 393,00 USD je Visa-Aktie aus.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,63 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 29.04.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,29 USD je Visa-Aktie belaufen.

