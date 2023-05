Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Visa 204,50 EUR

Die Visa-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 226,14 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 226,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 227,12 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 3.692 Stück.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 235,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,92 Prozent. Bei einem Wert von 175,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Abschläge von 29,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 25.04.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,09 USD, nach 1,79 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 7.985,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.189,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 8,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

