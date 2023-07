Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Visa-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Zum Vortag unverändert notierte die Visa-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 237,72 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 19:15 Uhr bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via AMEX bei 237,72 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,31 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 235,77 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,66 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 6.405 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2023 auf bis zu 238,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,25 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 175,09 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 26,35 Prozent sinken.

Am 25.04.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.189,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.985,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,60 USD im Jahr 2023 aus.

