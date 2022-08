Visa Aktie News: Visa kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 206,40 EUR. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 207,75 EUR. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 204,50 EUR ab. Bei 205,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.827 Visa-Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,87 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 168,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,86 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Visa ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,49 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,68 Prozent auf 7.275,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.130,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,39 USD je Aktie belaufen.

