Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Visa zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 218,65 EUR.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 11:29 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 218,65 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 219,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 218,30 EUR. Mit einem Wert von 218,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 990 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,00 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2023. 1,07 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 180,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.07.2023. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.123,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.275,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 vorlegen.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

