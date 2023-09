Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagvormittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 248,21 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Visa-Papiere um 22:15 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 248,39 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 247,34 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 8.539 Visa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,39 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,09 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,98 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.123,00 USD gegenüber 7.275,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 25.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,67 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

