Notierung im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Abend an Fahrt

04.09.25 20:25 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Visa konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 352,08 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 352,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 350,24 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.983 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 6,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2024 Kursverluste bis auf 268,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,69 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 10,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

