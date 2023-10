Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Mittwochmittag ein

Kurs der Visa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 218,05 EUR.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 218,05 EUR. Die Visa-Aktie sank bis auf 217,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.174 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 233,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 180,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.07.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,66 Prozent auf 8.123,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,67 USD je Visa-Aktie.

