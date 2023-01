Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagmittag im Aufwind

Die Visa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 200,40 EUR. Bei 200,40 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 200,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 214,70 EUR markierte der Titel am 22.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 171,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 16,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.10.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.559,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 02.02.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,62 USD im Jahr 2024 aus.

