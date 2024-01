Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Mittag ins Plus

Visa im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 237,75 EUR nach oben.

Die Visa-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 237,75 EUR. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 237,80 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,65 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.129 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 2,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 197,00 EUR am 16.03.2023. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 20,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.609,00 USD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.787,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,90 USD je Aktie belaufen.

