Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von Visa gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 259,60 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,6 Prozent auf 259,60 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 260,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 260,33 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.012 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,45 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 1,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 208,89 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 19,53 Prozent sinken.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.609,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.787,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,90 USD je Visa-Aktie.

