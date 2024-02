Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Visa legte um 12:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 258,40 EUR. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 259,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.844 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 259,20 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 197,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,76 Prozent.

Am 25.01.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.634,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.936,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

