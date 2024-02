Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 276,72 USD ab.

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 276,72 USD. Bei 276,30 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 277,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 168.508 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.02.2024 auf bis zu 279,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 1,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.03.2023 Kursverluste bis auf 208,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 25.01.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.634,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.936,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,92 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

