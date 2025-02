Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 348,34 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 348,34 USD nach oben. Die Visa-Aktie legte bis auf 348,38 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 346,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 162.549 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 351,05 USD erreichte der Titel am 01.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 252,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 37,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 393,00 USD aus.

Visa ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,27 USD je Aktie aus.

