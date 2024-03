Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 279,68 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 279,68 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 279,50 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,27 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 149.318 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 286,13 USD. 2,31 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 208,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 25,34 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 USD, nach 1,80 USD im Jahr 2023.

Visa gewährte am 25.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.634,00 USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.936,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.04.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

