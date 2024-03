Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 280,07 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 280,07 USD. Bei 278,20 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.449 Visa-Aktien.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,03 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 208,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 1,80 USD je Wertpapier.

Am 25.01.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.936,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.634,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

